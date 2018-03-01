-13
Свердловская область
Нижний Тагил
-13
утро: -14
день: -9
Погода в Нижнем Тагиле на неделю
USD 56.43 + 0.06
EUR 68.88 - 0.03
Новости Нижнего Тагила

Около 3,4 трлн рублей будут выделены регионам РФ на поддержку материнства и детства

1 марта 2018, 14:30Добавить новость
деньги,дети,помощь,Россия,поддержка,материнство,регионы
Президент РФ Владимир Путин подчеркнул необходимость поддерживать молодые семьи в российских регионах. Он отметил, что на поддержку материнства и детства будет направлено 3,4 трлн рублей за ближайшие 6 лет.

В ходе своего послания к Федеральному собранию Владимир Путин заявил о необходимости обеспечить нуждающиеся молодые семьи местами в яслях, а также позволить молодым мамам получить образование.

Он подчеркнул, что за три года надо создать 270 тыс. мест в яслях. Для решения этой задачи в регионы будет направлено около 50 млрд рублей, а в целом за ближайшие 6 лет на поддержку материнства и детства будет выделено около 3,4 трлн рублей из федерального бюджета.


Напомним, в Нижнем Тагиле в 2018 году будут появляться ясли для детей от 1 года до 3 лет. При этом в ближайшее десятилетие надо обеспечить устойчивый рост населения, отметил Владимир Путин. 

деньги,дети,помощь,Россия,поддержка,материнство,регионы

 

© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересные происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , ,

Читайте также:

Владимир Путин: «5 млн семей в РФ должны ежегодно улучшать свои жилищные условия»
вчера, 14:50
1 0
Отечественные производители шуб предложили отменить пошлины на ввоз меха в Россию
28 февраля, 11:00
0 3
Выплаты за первенца в России не будут облагаться НДФЛ
24 февраля, 10:00
0 0

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 191
Подписаться на новости