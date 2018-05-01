Минимальная зарплата россиян увеличится до 11 тыс. рублей с 1 мая

В России с 1 мая вступают в силу поправки, согласно которым Минимальный размер оплаты труда повысится до 11 163 рублей. Повышение заработной платы коснется 4 млн россиян.

Повышение МРОТ повлияет не только на зарплаты, но и на пособия по уходу за детьми до полутора лет. Так, выплаты повысятся с 3,1 тыс. рублей в месяц до 4,4 тыс. рублей.

С 1 января 2019 года запланирована еще одна индексация МРОТ, пишет ТАСС.



В 2018 году зарплаты бюджетников вырастут в среднем на 13-15% и превысят инфляцию в 3,5 раза.