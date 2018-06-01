+1
Свердловская область
Нижний Тагил
+1
день: +5
вечер: +6
Погода в Нижнем Тагиле на неделю
USD 62.02 - 0.57
EUR 72.58 + 0.06
| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Концепция ледовой арены на месте телебашни утверждена в Екатеринбурге (ФОТО)

1 июня 2018, 08:30Добавить новость
город,Екатеринбург,концерт,Свердловская область,соревнования,спорт,ледовая арена,телебашня,градостроительный совет
В столице Урала накануне одобрили концепцию строительства ледовой арены на месте снесённой телебашни. Это будет универсальный комплекс для проведения спортивных мероприятий и концертов.

В комплексе смогут уместиться 15 тысяч зрителей. Основное помещение можно будет легко адаптировать под хоккей, фигурное катание, баскетбол, мини-футбол, гандбол и другие виды спорта. Помимо игр и концертов, в комплексе можно будет организовывать ярмарки.

На данный момент рассматривается три основных архитектурных решения. Помимо внутреннего обустройства, в проект входит организация внешнего пространства. Памятники архитектуры, расположенные в зоне ледовой арены, станут офисами спортивных клубов, федераций и общественных организаций.

Близ арены будет организована многоуровневая парковка на 600 мест.

В целом члены градостроительного совета уверены, что после сноса телебашни в Екатеринбурге появилась «еще одна хорошая площадь», которая может прославить мегаполис на весь мир, передаёт издание «ЕАН».

 

город,Екатеринбург,концерт,Свердловская область,соревнования,спорт,ледовая арена,телебашня,градостроительный советгород,Екатеринбург,концерт,Свердловская область,соревнования,спорт,ледовая арена,телебашня,градостроительный советгород,Екатеринбург,концерт,Свердловская область,соревнования,спорт,ледовая арена,телебашня,градостроительный советгород,Екатеринбург,концерт,Свердловская область,соревнования,спорт,ледовая арена,телебашня,градостроительный совет
Фото: Европейско-азиатские новости
© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересные происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , , , ,

Читайте также:

Конкурс «Молодая семья - 2018» стартует в Нижнем Тагиле 1 июня
вчера, 17:40
1 0
Тагильчане заняли четыре призовых места на областном турнире по воркауту (ВИДЕО)
30 мая, 07:05
1 0
Молодые педагоги из Нижнего Тагила победили в гонке ГТО (ВИДЕО)
29 мая, 10:00
4 0

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 70
Сейчас на сайте 1837 гостей и 4 пользователя
Подписаться на новости