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Новости Нижнего Тагила

Предприятия Екатеринбурга незаконно прописали свыше 5 тыс. мигрантов

1 июня 2018, 06:05Добавить новость
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Предприятия Екатеринбурга незаконно прописали свыше 5 тыс. мигрантов в течение года. По результатам прокурорской проверки возбуждено 5 уголовных дел.

Четыре компании и один индивидуальный предприниматель передавали в отделы по вопросам миграции сведения о том, что иностранные рабочие получили положенное жильё и заключили трудовой договор. Тогда как на деле, никакого жилья не предоставлялось, договоры также не были заключены.

ООО «Виктория», «Металлгрупп», «Промкоплектсервис» и индивидуальный предприниматель, по результатам проверки, оштрафованы на 18 млн. рублей. Также возбуждено 5 уголовных дел по статьям 322.1 УК РФ «Организация незаконного пребывания иностранных граждан» и 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учёт иностранного гражданина».

Пресс-служба прокуратуры Свердловской области сообщает, что аннулированы свыше тысячи патентов, полученных иностранцами для работы. Этим гражданам запрещён въезд на территорию РФ в течение года.

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