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Новости Нижнего Тагила

152 млн рублей будет вложено в завод РПЦ из бюджета Свердловской области

1 декабря 2017, 10:00Добавить новость
бюджет,город,деньги,помощь,Свердловская область,экономика,Сысерть,завод,Правительство
152 миллиона будет вложено из областного бюджета в завод «Фарфор Сысерти», половина которого принадлежит Екатеринбургской епархии РПЦ.

Решение о предоставлении финансирования было принято в минувший четверг, 30 ноября, на заседании руководства региона.

Правительство поставило задачу сохранить производство изделий из фарфора в Сысерти. Продукция предприятия относится к художественному промыслу.

Несколькими годами ранее дела завода пошли на спад. Чтобы спасти предприятие правительство выкупило 50% акций. До этого завод всецело принадлежал РПЦ, передает Политсовет.

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