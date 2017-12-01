152 млн рублей будет вложено в завод РПЦ из бюджета Свердловской области

Решение о предоставлении финансирования было принято в минувший четверг, 30 ноября, на заседании руководства региона.





Правительство поставило задачу сохранить производство изделий из фарфора в Сысерти. Продукция предприятия относится к художественному промыслу.





Несколькими годами ранее дела завода пошли на спад. Чтобы спасти предприятие правительство выкупило 50% акций. До этого завод всецело принадлежал РПЦ, передает Политсовет.