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Новости Нижнего Тагила

4 500 контрафактных игрушек изъяты у бизнесмена из Екатеринбурга (ФОТО)

1 декабря 2017, 18:30Добавить новость
бизнес,Екатеринбург,нарушение,проверка,таможня,ущерб,контрафакт,игрушки
На таможне в Екатеринбурге задержана крупная партия поддельных игрушек, выдаваемых за известную американскую марку.

Бизнесмен заказал партию из 4,5 тысяч мягких игрушек и пытался провезти их в столицу Урала. Однако после проверки таможенники установили, что продукция является контрафактной.

В ведомстве уточнили, что материалы, из которых изготовлены «глазастые животные», не несут опасности для здоровья детей. Нарушением является только незаконное использование авторской марки зарубежного производителя.

Правообладатель подтвердил, что применение товарного знака не согласовывалось с ним, и потребовал привлечь нарушителя к административной ответственности.

Материалы таможенной проверки в скором времени будут направлены в суд. Если вина бизнесмена подтвердится, все игрушки будут уничтожены. Ущерб предприниматель оценивает в 2 млн рублей, пишет «Е1.ru».

бизнес,Екатеринбург,нарушение,проверка,таможня,ущерб,контрафакт,игрушки

Фото: «Е1.ru»

 
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