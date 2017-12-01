Фирма из Екатеринбурга подозревается в контрабанде дорогой одежды на миллиарды рублей

Уголовное производство было возбуждено 11 августа текущего года. В этот день, по версии следствия, представители «Реалмы» попытались провести 405 кг брендовой одежды известных торговых марок, задекларировав их под видом ниток и тканей. Таможенники Кольцово задержали подозреваемых.





Одежда должны была поступить в модные магазины Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара и Сочи. По предположению сыщиков и ФСБ, организация существует давно и уже успела ввезти товар на миллиарды рублей.



Согласно сопроводительным документам, килограмм ниток, перевозимых «Реалмой», стоит около 400 рублей. Однако установлено, что одно платье продается за 470 тысяч, юбка - за 270 тысяч, а пальто - за 360. Всего в 400-килограммовой партии было вещей на сумму 26,146 миллионов рублей. За нее было недоплачено 4,6 миллионов рублей, передает Ura ru.





После проверки истории также установлено, что фирма за период с 2016 по 2017 годы ввезла в Россию около 300 ниток. По подсчётам специалистов, если вместо ниток были брендовые вещи, ущерб государству составляет несколько миллиардов рублей.





Контрабанда реализовывалась в дорогих магазинах мегаполисов страны. Бутики также проверяются специалистами.





В офисе «Реалмы» накануне прошел обыск, была изъята документация, цифровые данные и бухгалтерские документы.