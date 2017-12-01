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Новости Нижнего Тагила

Фирма из Екатеринбурга подозревается в контрабанде дорогой одежды на миллиарды рублей

1 декабря 2017, 08:30Добавить новость
Екатеринбург,закон,нарушение,проверка,Россия,Свердловская область,уголовное дело,контрабанда,бренд
В Екатеринбурге проходит расследование дела, в котором фигурирует оптовая торговая фирма ООО «Реалма», занимающаяся поставкой брендовой одежды.

Уголовное производство было возбуждено 11 августа текущего года. В этот день, по версии следствия, представители «Реалмы» попытались провести 405 кг брендовой одежды известных торговых марок, задекларировав их под видом ниток и тканей. Таможенники Кольцово задержали подозреваемых.

Одежда должны была поступить в модные магазины Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара и Сочи. По предположению сыщиков и ФСБ, организация существует давно и уже успела ввезти товар на миллиарды рублей.

Согласно сопроводительным документам, килограмм ниток, перевозимых «Реалмой», стоит около 400 рублей. Однако установлено, что одно платье продается за 470 тысяч, юбка - за 270 тысяч, а пальто - за 360. Всего в 400-килограммовой партии было вещей на сумму 26,146 миллионов рублей. За нее было недоплачено 4,6 миллионов рублей, передает Ura ru.

После проверки истории также установлено, что фирма за период с 2016 по 2017 годы ввезла в Россию около 300 ниток. По подсчётам специалистов, если вместо ниток были брендовые вещи, ущерб государству составляет несколько миллиардов рублей.

Контрабанда реализовывалась в дорогих магазинах мегаполисов страны. Бутики также проверяются специалистами.

В офисе «Реалмы» накануне прошел обыск, была изъята документация, цифровые данные и бухгалтерские документы.

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