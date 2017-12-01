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Новости Нижнего Тагила

Первый автомат по продаже биткоинов установили на Кипре

1 декабря 2017, 08:00Добавить новость
деньги,экономика,Греция,Кипр,биткоины,валюта,автомат
Впервые в истории Кипра появился «банкомат» по продаже криптовалюты.

Биткоин-машину представила местная финансовая компания Hello Group, передает ТАСС.

Банкомат предоставляет возможность приобрести биткоин безопасным способом. Устройство связано с мировыми биржами, благодаря чему автомат обменивает валюту по наилучшему курсу.

Для приобретения криптовалюты необходимо просканировать QR-код, привязанный к электронному кошельку.

В компании уверены, что продажа биткоина таким образом поможет новой отрасли развиваться на рынке острова.

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