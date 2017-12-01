Первый автомат по продаже биткоинов установили на Кипре

Впервые в истории Кипра появился «банкомат» по продаже криптовалюты.
Биткоин-машину представила местная финансовая компания Hello Group, передает ТАСС.
Банкомат предоставляет возможность приобрести биткоин безопасным способом. Устройство связано с мировыми биржами, благодаря чему автомат обменивает валюту по наилучшему курсу.
Для приобретения криптовалюты необходимо просканировать QR-код, привязанный к электронному кошельку.
В компании уверены, что продажа биткоина таким образом поможет новой отрасли развиваться на рынке острова.