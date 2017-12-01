Страны ОПЕК договорились продлить приостановку добычи нефти до 2019 года

Для России данное решение было ожидаемым, его результат позитивно отразится на российской экономике.

В четверг 30 ноября в Вене встретились страны-участники ОПЕК и другие страны, добывающие нефть. На заседании состоялось обсуждение продления договора по заморозке добычи нефти. Принятое в конце 2016 года соглашение способствовало укреплению нефтяного курса на сырьевых рынках.



Как сообщают «Известия», в этом году к договору присоединились Ливия и Нигерия, согласившись ограничить добычу нефти до 2,8 миллионов баррелей в сутки. Решение о продлении было подписано всеми участниками ОПЕК, следующая встреча была назначена на июнь 2018 года.



Российские специалисты положительно оценивают продление нефтяного договора о заморозке. Они прогнозируют рост цен на нефть, укрепление курса рубля, а также рост объемов инвестиций в национальную экономику.