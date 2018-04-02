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Новости Нижнего Тагила

Экономический потенциал Кранодарского края презентован в ТПП РФ (ВИДЕО)

2 апреля 2018, 15:30Добавить новость
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29 марта в Конгресс-центре Торгово-промышленной палаты России делегация Краснодарского края рассказала об экономическом, промышленном и инвестиционном потенциале региона. Делегацию возглавлял губернатор Вениамин Кондратьев.

Губернатор рассказал о том, что сейчас в основе развития Краснодарского края лежит стратегия «Кубань-2030». Согласно ей, к 2030 году валовый региональный продукт краснодарского края должен увеличиться с 2,5 трлн рублей до 5 трлн рублей.

 

Одни из главных задач региона – реализация программы импортозамещения и развитие переработки сельхозпродукции. ТПП оказывает содействие в привлечении инвесторов.

В приоритете стоит вывод на рынок малых и средних производителей. Для этого необходимо реализовать сеть сбыта, которая примет их.

Президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин сообщил, что в Краснодарском крае ведется сбор и доработка создаваемых в регионе проектов.

Видео: Торгово-промышленная палата России

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