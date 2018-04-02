Предприятие в Екатеринбурге задолжало 200 сотрудникам свыше 14 млн рублей

В отношении генерального директора одного из промышленных предприятий Екатеринбурга было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.145.1 УК РФ «Полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев».



В ходе расследования стало известно о том, что на протяжении практически года 200 сотрудников не получали денежных средств. Общая сумма задолженности превысила 14 млн рублей, сообщает СУ СК России по Свердловской области.



После возбуждения дела руководитель сумел найти денежные средства для того, чтобы частично погасить задолженность перед сотрудниками. На данный момент перед работниками уже погашено 3 млн рублей долга по заработной плате.



Правоохранительные органы продолжают расследование и изучают имущество юридического лица или руководителя, за счёт продажи которого возможно погашение оставшейся части долга.