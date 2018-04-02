ЗАО НТМФ закрывает цех по производству мебели в Нижнем Тагиле

ЗАО Нижнетагильская мебельная фабрика закрывает мебельное производство в Нижнем Тагиле. Мебельный цех будет распущен, закрываются салоны продаж, прекратился прием заказов на мебель.

ЗАО НТМФ прекращает производство мебели и закрывает мебельный цех. Как сообщил представитель фабрики Константин Черников, прекратит свое существование только мебельный цех, работа в других производственных нишах продолжится.

Мебельное производство останавливается. В связи с тем, что мы оптимизируем свои затраты, остаемся в других производственных нишах, -- сообщил руководитель фабрики.

По словам собеседника редакции, сворачивание мебельного производства не связано с падением покупательского спроса на мебель, руководство решило направить усилия в развитие другого вида производства.





Степень моего внимания и усилия будут направлены в другой вид производства, -- поделился Константин Черников.

По данным системы Спарк, стоимость чистых активов ЗАО НТМФ на 31 декабря 2016 г. составила 1 564 000 рублей. В период с 2013 по 2016 год выручка от продаж организации варьировалась от 52 до 46 миллионов рублей.





Скриншот со страницы поиска по запросу «НТМФ», 2 апреля, 2018 г.



По информации из открытых источников, официальный сайт ЗАО НТМФ не работает. На звонок журналиста в салонах НТМФ на Юности, 14 и в ТЦ ЦУМ трубку никто не взял.