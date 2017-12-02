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Новости Нижнего Тагила

Благоустройство дворов, поддержка бизнеса и туризма будут реализованы в Нижнем Тагиле

2 декабря 2017, 09:45Добавить новость
бизнес,город,Нижний Тагил,Носов,Свердловская область,туризм,моногорода,развитие,благоустройство
В Москве 30 ноября состоялся съезд глав моногородов. В нем приняли участие 319 мэров разных городов, в том числе, глава Нижнего Тагила Сергей Носов.

Открытие съезда провел первый заместитель премьер-министра Игорь Шувалов. Он отметил, что данный форум способствует поиску действенных решений по развитию моногородов.

Сергей Носов поучаствовал в пленарном заседании, где обсуждались результаты реализации программы «Комплексное развитие моногородов». Глава Тагила отметил, что на сессии рассказали о положительном опыте взаимодействия с Корпорацией поддержки малого и среднего бизнеса.

Также на форуме стало известно о продолжении реализации мероприятий в городах по программе улучшения городской среды. 

 

Принято решение сохранить на 2018 год объемы финансирования на уровне не ниже соответствующих показателей 2017 года, - отметил Сергей Константинович. - По-прежнему серьезное внимание будет сконцентрировано на мерах поддержки малого и среднего предпринимательства, благоустройству общественных пространств для достойного отдыха жителей, включение моногородов в мировую культурную и развивающую среду, развитию туристического потенциала моногородов.

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