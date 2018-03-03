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Новости Нижнего Тагила

Акционеры совхоза им. Ленина выиграли суд у кандидата в президенты РФ Грудинина

3 марта 2018, 09:00Добавить новость
выборы,политика,Россия,суд,Павел Грудинин,Грудинин,совхоз,акционер
Арбитражный суд Москвы накануне удовлетворил иск акционеров ЗАО «Совхоз им. Ленина» к кандидату в президенты России Павлу Грудинину по поводу сделки десятилетней давности. Истец намерен вернуть в собственность два земельных участка стоимостью свыше миллиарда рублей.

Судья Наталья Кондратенко постановила удовлетворить заявленные требования представителей закрытого акционерного общества.

Спорная сделка была совершена в 2008 году. Фактически договор между «Совхозом», Грудининым и другими участниками сделки был признан недействительным. Кроме того, внесение Совхозом в уставный капитал ООО «ТТ Девелопмент» двух земельных участков было также недействительным. Дело в том, что Грудинин был директором совхоза, а также учредителем ООО. В деле речь идёт о двух участках общей площадью почти 185 тысяч квадратных метров.

Впоследствии ООО «ТТ Девелопмент» начало дробить участки и продавать третьим лицам. К примеру, 90 тысяч квадратных метров в 2016 году было продано под возведение торгового центра ООО «ИКЕА МОС» за 1,6 миллиарда рублей, передает «РАПСИ». Теперь каждая сторона обязуется вернуть другой полученное при сделке имущество.

 
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