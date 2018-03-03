Промышленное предприятие в Нижнем Тагиле задолжало сотрудникам 6 млн рублей

В Нижнем Тагиле против одного из промышленных предприятий возбудили уголовное дело из-за невыплаты заработной платы. Как стало известно в ходе проверки, с сентября 2015 года по февраль 2016 более 50 сотрудников предприятия не получали зарплаты.



По информации «Екатеринбурга в эфире», общая сумма задолженности составила 6 млн рублей. Пока шло уголовное расследование, хозяин предприятия нашёл необходимые средства, чтобы рассчитаться с сотрудниками и полностью погасить задолженность.



Как стало известно ранее, общая сумма задолженности предприятий Свердловской области по заработной плате перед гражданами составила 20 млн 643 тыс. рублей.