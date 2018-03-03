-9
Свердловская область
Нижний Тагил
-9
вечер: -7
ночь: -14
Погода в Нижнем Тагиле на неделю
USD 56.66 + 0.23
EUR 69.47 + 0.59
Новости Нижнего Тагила

Свердловский минфин увеличил прогноз по доходам и расходам региона на 2018 год

3 марта 2018, 09:30Добавить новость
бюджет,деньги,Екатеринбург,Свердловская область,экономика,минфин,минстерство финансов,доход,расходы
Областной Минфин осуществил корректировку бюджета на 2018 год. Так, по доходам на текущий год предполагается увеличение бюджета на 5,9 миллиардов рублей - до 219,6 миллиардов рублей.

Так, в министерстве финансов прогнозируют увеличение доходов по НДФЛ - на 1,2 миллиарда рублей, по акцизам - на 258 миллионов рублей.

Прогноз изменили благодаря реструктуризации бюджетных кредитов, проведенной в декабре прошлого года. Кроме того, на доходы могут повлиять принятые после утверждения закона изменения.

Расходы также будут увеличены на 3,3 миллиарда рублей. 1,1 миллиарда из этой суммы будет направлено в дорожный фонд региона, 595,6 – на повышение заработных плат работникам бюджетной сферы по поручению президента страны. 157 миллионов предусмотрено на выплату субсидий предприятиям сельскохозяйственной сферы в молочном скотоводстве.

Дефицит бюджета планируют все же сократить до 9 миллиардов рублей, на 2,6 миллиарда рублей.

Уровень государственного долга в минфине региона хотят снизить на 16,3 миллиардов рублей - до 78,8 миллиардов рублей, передает издание «Znak.com».

 
© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересные происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , , , ,

Читайте также:

Екатеринбургская таможня за праздники пополнила госбюджет на 500 миллионов рублей
11 января, 18:55
0 0
ТЮЗ Екатеринбурга разместил госзакупку на приобретение авто стоимостью 1,4 млн рублей
20 февраля, 22:40
0 0
Нижний Тагил вошел в десятку лидеров по повышению доходного потенциала области
1 февраля, 17:30
1 0

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 50
Подписаться на новости