Свердловский минфин увеличил прогноз по доходам и расходам региона на 2018 год

Так, в министерстве финансов прогнозируют увеличение доходов по НДФЛ - на 1,2 миллиарда рублей, по акцизам - на 258 миллионов рублей.





Прогноз изменили благодаря реструктуризации бюджетных кредитов, проведенной в декабре прошлого года. Кроме того, на доходы могут повлиять принятые после утверждения закона изменения.





Расходы также будут увеличены на 3,3 миллиарда рублей. 1,1 миллиарда из этой суммы будет направлено в дорожный фонд региона, 595,6 – на повышение заработных плат работникам бюджетной сферы по поручению президента страны. 157 миллионов предусмотрено на выплату субсидий предприятиям сельскохозяйственной сферы в молочном скотоводстве.





Дефицит бюджета планируют все же сократить до 9 миллиардов рублей, на 2,6 миллиарда рублей.

Уровень государственного долга в минфине региона хотят снизить на 16,3 миллиардов рублей - до 78,8 миллиардов рублей, передает издание «Znak.com».