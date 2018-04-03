-2
Свердловская область
Нижний Тагил
-2
утро: -1
день: +3
Погода в Нижнем Тагиле на неделю
USD 57.29 + 0.03
EUR 70.60 + 0.04
| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Сотрудник коммерческой организации в Екатеринбурге силой выбивал долги у клиентов

3 апреля 2018, 06:05Добавить новость
город,деньги,Екатеринбург,прокуратура,Свердловская область,суд,уголовное дело,кредит,задолженность,материальный ущерб,некоммерческие организации
Житель Екатеринбурга признан виновным в вымогательстве и умышленном уничтожении чужого имущества. Ранее, будучи сотрудником службы безопасности одной из коммерческих организаций Екатеринбурге он силой и угрозами пытался вернуть деньги, взятые клиентам в долг.

В июне 2016 года жительница Екатеринбурга взяла кредит в одной из коммерческих организаций в размере 15 тыс. рублей под 250% годовых на срок 26 недель. С октября 2016 года выплаты по кредиту прекратились, в связи с тяжелым материальным положением клиентки и образовалась задолженность в размере 12 тыс. рублей.

38-летний сотрудник службы безопасности коммерческой организации стал требовать выплату долга от брата должницы, причём названная им сумма была в разы больше задолженности по кредиту. Требования он подкреплял угрозами физического насилия и порчей имущества. В подтверждении своих слов в ноябре 2016 года он разбил два окна в доме потерпевшего, нанеся материальный ущерб в размере более 12 тыс. рублей.

Мужчина и его сестра обратились в правоохранительные органы. В результате расследования было допрошено более 30 свидетелей, проведены очные ставки и другие необходимые мероприятия. Собранные материалы уголовного дела были направлены в суд, который 2 апреля 2018 года вынес обвинительное заключение.

Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде пяти лет и трёх месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима и со штрафом в размере 400 тысяч рублей.

© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересные происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , , , , , ,

Читайте также:

Предприятие в Екатеринбурге задолжало 200 сотрудникам свыше 14 млн рублей
вчера, 22:35
0 0
Два жителя Кушвы получили срок за приобретение наркотиков через интернет
27 марта, 23:45
3 0
Участковый из Екатеринбурга был пойман с поличным при попытке получения взятки
13 марта, 22:05
2 0

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 3
Сейчас на сайте 1173 гостя и 3 пользователя
Подписаться на новости