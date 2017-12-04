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Новости Нижнего Тагила

Рост промышленного производства зафиксирован в России в преддверии Нового года

4 декабря 2017, 11:30Добавить новость
бизнес,Новый год,праздник,Россия,экономика,промышленность,инвестиции,потребители,спрос
В России в ноябре 2017 года отметился рост в промышленных производствах.

Как сообщают «Известия», в ноябре нынешнего года зафиксировано увеличение потребительского спроса, которое было ожидаемым для компаний-производителей.

Экономисты высказывают мнение, что промышленное производство выпускает больше товаров по нескольким причинам. Одной из этих причин является приближение новогоднего праздника и каникул, в это время россияне много тратят на подарки. Также производители стараются перевыполнить план, потому что в январские каникулы многие компании не работают.

Ожидаемым называют специалисты предновогодний спрос на продукты питания, текстиль, косметику, бытовую технику, ювелирную продукцию. На недостаточном уровне активности эксперты определяют инвестиционную составляющую в промышленном производстве.

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