Рост промышленного производства зафиксирован в России в преддверии Нового года

Как сообщают «Известия», в ноябре нынешнего года зафиксировано увеличение потребительского спроса, которое было ожидаемым для компаний-производителей.



Экономисты высказывают мнение, что промышленное производство выпускает больше товаров по нескольким причинам. Одной из этих причин является приближение новогоднего праздника и каникул, в это время россияне много тратят на подарки. Также производители стараются перевыполнить план, потому что в январские каникулы многие компании не работают.



Ожидаемым называют специалисты предновогодний спрос на продукты питания, текстиль, косметику, бытовую технику, ювелирную продукцию. На недостаточном уровне активности эксперты определяют инвестиционную составляющую в промышленном производстве.