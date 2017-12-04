Япония стала лидером рейтинга стран с самой дешёвой ипотекой

Стали известны страны с самой дешёвой ипотекой. Лидером стала Япония, где ипотечная ставка равняется 1,21%. При этом, как отмечают эксперты, в столице Японии и её пригородах стоимость квадратного метра жилья является одной из самых высоких в мире.



Второе и третье места заняли Швейцария с 1,42% и Финляндия с 1,53%. Следом за ними находятся Швеция (1,87%), Германия и Чехия (1,99%). Замыкают ТОП-10 стран с самой дешёвой ипотекой Литва, Тайвань и Австрия, передаёт «Комсомольская правда». Там ипотечная ставка чуть превышает 2%.



В России ставки по ипотечному кредитованию держатся на уровне от 9,6 до 10,24%. При этом специалисты отмечают, что ипотека на покупку новостроек и вторичного жилья в России стала доступнее.