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Новости Нижнего Тагила

Япония стала лидером рейтинга стран с самой дешёвой ипотекой

4 декабря 2017, 06:35Добавить новость
деньги,Россия,экономика,ипотека,ипотечный кредит,Япония,топ-10
Эксперты составили рейтинг стран с самой дешёвой ипотекой. Возглавила список Страна восходящего солнца, также в десятку вошли Швейцария, Финляндия и Швеция.

Стали известны страны с самой дешёвой ипотекой. Лидером стала Япония, где ипотечная ставка равняется 1,21%. При этом, как отмечают эксперты, в столице Японии и её пригородах стоимость квадратного метра жилья является одной из самых высоких в мире.

Второе и третье места заняли Швейцария с 1,42%  и Финляндия с 1,53%. Следом за ними находятся Швеция (1,87%), Германия и Чехия (1,99%). Замыкают ТОП-10 стран с самой дешёвой ипотекой Литва, Тайвань и Австрия, передаёт «Комсомольская правда». Там ипотечная ставка чуть превышает 2%.

В России ставки по ипотечному кредитованию держатся на уровне от 9,6 до 10,24%. При этом специалисты отмечают, что ипотека на покупку новостроек и вторичного жилья в России стала доступнее.

 

 

 
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