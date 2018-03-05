-9
Свердловская область
Нижний Тагил
-9
вечер: -4
ночь: -8
Погода в Нижнем Тагиле на неделю
USD 0.00 - 56.43
EUR 0.00 - 68.88
Новости Нижнего Тагила

Сергей Носов: жители Нижнего Тагила участвуют в благоустройстве города (ФОТО)

5 марта 2018, 12:05Добавить новость
Нижний Тагил,Носов,молодежь,форум рабочей молодежи,благоустройство,городская среда,городской контроль

В рамках Всероссийского форума рабочей молодежи в Нижнем Тагиле во время проекта «Диалог на равных» Сергей Носов поделился своим опытом управления городом.

Участники одного из шести образовательных треков форума задали профильный вопрос o вовлечении жителей города в разработку проектов по благоустройству общегородских пространств.

Тема комфортной городской среды сегодня очень актуальна. Мы видим, как благоустроенные места и красивые общегородские пространства становятся предметом гордости для жителей. Ведь патриотизм начинается с любви к своему дому, своему двору, -- прокомментировал глава города.

 

Сергей Носов отметил, что жителям необходимо получение обратной связи от администрации города не только во время личных встреч, но и с помощью интернета. В Нижнем Тагиле эффективным инструментом взаимодействия с горожанами стал раздел «Городской контроль», размещенный на официальном сайте города.

Кроме этого, на форуме были заданы вопросы o правильном выборе профессии, методах мотивации наставников и понимании важности реализуемых проектов.

В Нижнем Тагиле за объекты благоустройства общественных территорий и дворов города можно будет проголосовать в день выборов 18 марта.

Нижний Тагил,Носов,молодежь,форум рабочей молодежи,благоустройство,городская среда,городской контроль
© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересные происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , ,

Читайте также:

Открытие Всероссийского форума рабочей молодежи состоялось в Нижнем Тагиле (ФОТО)
сегодня, 10:30
5 0
Члены общественной палаты обсудили с Сергеем Носовым развитие Нижнего Тагила
1 марта, 20:30
2 2
А вы хотите бесплатно заниматься спортом? Выбор - за жителями Нижнего Тагила!
22 февраля, 16:35
3 1

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 408
Сейчас на сайте 4731 гость и 32 пользователя
Подписаться на новости