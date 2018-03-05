Сергей Носов: жители Нижнего Тагила участвуют в благоустройстве города (ФОТО)

В рамках Всероссийского форума рабочей молодежи в Нижнем Тагиле во время проекта «Диалог на равных» Сергей Носов поделился своим опытом управления городом.

Участники одного из шести образовательных треков форума задали профильный вопрос o вовлечении жителей города в разработку проектов по благоустройству общегородских пространств.





Тема комфортной городской среды сегодня очень актуальна. Мы видим, как благоустроенные места и красивые общегородские пространства становятся предметом гордости для жителей. Ведь патриотизм начинается с любви к своему дому, своему двору, -- прокомментировал глава города.

Сергей Носов отметил, что жителям необходимо получение обратной связи от администрации города не только во время личных встреч, но и с помощью интернета. В Нижнем Тагиле эффективным инструментом взаимодействия с горожанами стал раздел «Городской контроль», размещенный на официальном сайте города.





Кроме этого, на форуме были заданы вопросы o правильном выборе профессии, методах мотивации наставников и понимании важности реализуемых проектов.



В Нижнем Тагиле за объекты благоустройства общественных территорий и дворов города можно будет проголосовать в день выборов 18 марта.



