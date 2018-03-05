Открытие Всероссийского форума рабочей молодежи состоялось в Нижнем Тагиле (ФОТО)

4 марта в Нижнем Тагиле официально открылся VI Всероссийский форум рабочей молодежи, собравший 286 молодых специалистов и студентов из разных уголков России.

Участие в официальном открытии форума приняли полпред президента в УрФО Игорь Холманских, первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов, глава Нижнего Тагила Сергей Носов, руководитель Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Александр Бугаев и Герой Труда РФ Константин Чуманов.

За те несколько лет, что существует форум рабочей молодежи образовалось целое профессиональное сообщество, сложились традиции. Уверен, что ваши научные инновационные идеи и инженерные разработки скоро войдут в нашу жизнь и будут помогать развитию нашей страны, -- такими словами приветствовал участников встречи Игорь Холманских.

Важность живого общения для рабочей молодежи подчеркнул в своей речи Алексей Орлов, пожелав участникам форума продуктивной работы.

Открытие форума состоялось на площадке цеха сборки АО «Уралвагонзавод». В мероприятии приняли участие молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет, представляющие 38 регионов России.



