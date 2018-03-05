Свердловская область вошла в тройку лидеров по поддержке малого и среднего бизнеса

3 место заняла Свердловская область по количеству поручительств, предоставленных в прошлом году для малого и среднего бизнеса.

1-е и 2-е место заняли Москва и Санкт-Петербург.

Общая сумма поручительств - 1,6 миллиарда руб. - на 42% выше, чем в 2016 году. Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства предоставил 364 поручительства за малый и средний бизнес. Благодаря этому в 2017 году для предпринимателей стало возможным взять кредиты для бизнеса объемом 3,9 миллиарда руб.



В этом году гарантийный фонд пополнится из областного бюджета на 46 млн рублей. На начало 2018 года капитализация гарантийного фонда составляет 1,035 миллиарда рублей, сообщает «Правда УрФО».



Ранее портал TagilCity.ru сообщал о том, что малый бизнес Свердловской области получит беспроцентные кредиты от правительства.