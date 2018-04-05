Информация о схемах обхода уплаты налогов попала под судебный запрет

Московский Хамовнический суд счел такую информацию запрещенной к распространению. По постановлению сайт подлежит включению в реестр запрещенных на территории России ресурсов.



Иск в суд подготовила Прокуратура ЦАО Москвы после интернет-мониторинга, который выявил ряд видеороликов на YоuTube, а также сайты с информацией «как обойти закон», в частности о схемах, помогающих снизить суммы налогов.



Надзорное ведомство сочло запрещенной тему семинаров, которые планировал Сивков. Суть схемы заключалась в программе для компьютера якобы налоговой консультации, которая на самом деле учила клиентов часть зарплаты выдавать за представительские расходы, тем самым уходить от страховых взносов на эти суммы. Также Сивков использовал схемы искусственного дробления бизнеса.



Обвиняемый с позицией истца не согласился, будучи уверенным в том, что учил «законным схемам», позволяющим экономить на налогах до 70%.



Поскольку доступ к незаконной информации на сайте Сивкова был открыт для всех без требований каких-либо регистраций, то действия расценивались судом как «широкое распространение». Тем самым ответчик стал «реальной угрозой для государства и налогоплательщиков».



Как выяснилось, схемы ответчика уже применялись на практике самим Сивковым. В связи с этим ему может быть предъявлено обвинение в отмывании доходов, пишет «Московский комсомолец».