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Новости Нижнего Тагила

Венгры хотят вложить 6 млрд рублей в ремонт тагильского водопровода

5 апреля 2018, 09:30Добавить новость
администрация,вода,город,Нижний Тагил,Свердловская область,уральская водная компания,концессия,Водоканал
Нижнему Тагилу предложили провести обследование сетей, которые снабжают жителей города питьевой водой. Сетями тагильского водоканала намерено заняться российско-венгерское АО «Уральская водная компания».

Предварительно подсчитано, что проект обойдется в 6 миллиардов рублей, которые компания готова вложить при заключении концессии с мэрией города. В сумму входит обследование и ремонт коммуникаций. Для сравнения, бюджет Нижнего Тагила на 2018 год составляет 10,8 миллиардов рублей. О сотрудничестве заявил генеральный директор «УВК» Сергей Хван.

Уральская водная компания создаст цифровую гидравлическую модель сетей, которая выполнена на основе геоэлектронной системы ГИС «Zulu». Она включит в себя магистральные водопроводы (в диаметре не менее 300 мм), насосные станции и сооружения для забора воды. Такой подход к исследованию позволит выявить проблемные участки и высчитать окончательную стоимость работ.

Ранее УВК предложила Нижнему Тагилу ещё одну концессию, касающуюся модернизации систем очистки воды на двух городских водохранилищах, передает «Znak.com».

 
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