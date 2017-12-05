Чиновники не могут посчитать количество аварийных домов в России

Росстат и Фонд ЖКХ предоставили разные сведения о количестве многоквартирных домов в России, признанных аварийными.

Как пишут «Известия», количество аварийных домов, указанное на порталах ГИС ЖКХ и «Реформа ЖКХ», имеет разницу больше, чем в 2 раза. В первом случае аварийными признано 18 тысяч домов, во втором - 40 тысяч домов. Общее число многоквартирных домов в России, приведенное Росстатом и вышеуказанными порталами, также существенно отличается.



Специалисты объясняют возникшие несоответствия путаницей в самом определении «многоквартирные дома», к категории которых некоторые относят дома блокированной застройки. Законопроект, позволяющий упорядочить информацию в этой сфере, уже подготовлен Минстроем.



Однако, пока соответствующие нормы не приняты, программы расселения аварийного жилья и капремонта работают некорректно.