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Новости Нижнего Тагила

Чиновники не могут посчитать количество аварийных домов в России

5 декабря 2017, 11:00Добавить новость
жкх,интернет,Россия,чиновники,экономика,аварийное жилье,росстат,расселение,многоквартирные дома,капремонт

Росстат и Фонд ЖКХ предоставили разные сведения о количестве многоквартирных домов в России, признанных аварийными.

Как пишут «Известия», количество аварийных домов, указанное на порталах ГИС ЖКХ и «Реформа ЖКХ», имеет разницу больше, чем в 2 раза. В первом случае аварийными признано 18 тысяч домов, во втором - 40 тысяч домов. Общее число многоквартирных домов в России, приведенное Росстатом и вышеуказанными порталами, также существенно отличается.

Специалисты объясняют возникшие несоответствия путаницей в самом определении «многоквартирные дома», к категории которых некоторые относят дома блокированной застройки. Законопроект, позволяющий упорядочить информацию в этой сфере, уже подготовлен Минстроем.

Однако, пока соответствующие нормы не приняты, программы расселения аварийного жилья и капремонта работают некорректно.

 
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