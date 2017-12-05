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Новости Нижнего Тагила

Детские игрушки стали дороже в России в 2017 году

5 декабря 2017, 11:30Добавить новость
деньги,дети,Новый год,Россия,экономика,игрушки,технический регламент,Китай

Эксперты отмечают рост цен в России на детские игрушки и прогнозируют дальнейшее повышение стоимости товаров в преддверии Нового года.

По информации «Известий», стоимость одной единицы детского товара в России за 2017 год увеличилась в среднем на 11%. Таким образом, рост цены превысил рост инфляции в этом году, которая составила 2,7 %.

Специалисты торговых организаций сообщают об улучшении качества детских игрушек, продаваемых в России. Проблемами контрафактных и некачественных товаров для детей занимается специальная государственная комиссия.

Однако традиционное предновогоднее дорожание товаров, в частности детских игрушек, может подтолкнуть российских потребителей покупать более дешевые китайские игрушки. Эксперты заключают, что половина продукции, поступающая из Китая и несоответствующая техническим регламентам, является именно детскими игрушками.

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