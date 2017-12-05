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Новости Нижнего Тагила

Директор и адвокат из Екатеринбурга незаконно вывели более миллиарда рублей в офшоры

5 декабря 2017, 10:00Добавить новость
бизнес,город,деньги,Екатеринбург,прокуратура,Свердловская область,суд,уголовное дело,адвокат,офшор
34-летней директору частной организации и 43-летнему адвокату из Екатеринбурга накануне вынесли приговор. Каждый из них обвинялся в совершении экономических преступлений по ряду статей.

Оба обвинялись в переводе денег на счета нерезидентов с использованием подложных документов, уклонении от репатриации денежных средств в валюте РФ. Кроме того, им инкриминируется создание подставных юридических лиц.

Все происходило в 2013 году. Сообщники совершили перевод денег со счетов однодневных фирм, созданных в Свердловской области, на счета в Латвию и Гонконг. Всего было переведено более 1,5 миллиардов рублей. Согласно документам происходила поставка строительного оборудования. За это сообщники получали 0,65% от суммы операции.

В действительности никакое оборудование не поставлялось. Поддельные договоры были заключены с иностранными организациями, зарегистрированными на территории Великобритании и КНР. Фирмы свою деятельность не осуществляли. Учредителями компаний за рубежом являлись граждане стран, имеющих статус офшорных зон. Речь идёт о Республике Панаме и Республике Белиз.

43-летний адвокат получил 5 лет колонии общего режима, а 34-летняя директор фирмы - 5 лет и месяц лишения свободы в колонии общего режима, рассказали в пресс-службе СК РФ по региону.

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