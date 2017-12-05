Производители молока получат в 2018 году поддержку от свердловских властей

Поддержку в виде субсидий для животноводов планирует увеличить в будущем году правительство Среднего Урала. Об этом заявил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, встретившись с министром АПК и продовольствия региона Дмитрием Дегтяревым.



Как пишет Комсомольская правда-Урал, сейчас производители молока получают субсидии в размере 3 рубля за литр (в северных районах - 3,5 рубля), а будут получать на 30 копеек больше.



Правительство области планирует способствовать получению льготных кредитов для аграрных хозяйств, чтобы развивать овощное производство. Все эти проекты отвечают политике импортозамещения, проводимой в стране.