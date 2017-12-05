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Новости Нижнего Тагила

Производители молока получат в 2018 году поддержку от свердловских властей

5 декабря 2017, 13:20Добавить новость
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Увеличение субсидий ожидает свердловских производителей молока в 2018 году.

Поддержку в виде субсидий для животноводов планирует увеличить в будущем году правительство Среднего Урала. Об этом заявил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, встретившись с министром АПК и продовольствия региона Дмитрием Дегтяревым.

Как пишет Комсомольская правда-Урал, сейчас производители молока получают субсидии в размере 3 рубля за литр (в северных районах - 3,5 рубля), а будут получать на 30 копеек больше.

Правительство области планирует способствовать получению льготных кредитов для аграрных хозяйств, чтобы развивать овощное производство. Все эти проекты отвечают политике импортозамещения, проводимой в стране.

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