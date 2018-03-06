Перспективы молодых сотрудников обсудили на форуме «Рабочая молодежь» в Нижнем Тагиле

5 марта прошел третий день работы Всероссийского форума молодежи, в ходе которого состоялась дискуссия o роли общественных организаций в адаптации молодых сотрудников и мастер-класс по реализации молодежных инициатив.

На форуме присутствовали президент АМП Евгения Ободкова, заместитель председателя молодежного совета ФНПР Николай Цывенов, правовой инспектор труда Роспрофпрома Иван Морозов, председатель молодежного совета ассоциации территориальных объединений организаций профсоюзов УрФО Петр Гневшев и секретарь по работе с молодежью ФПСО Алексей Слязин.





Спикеры вместе с участниками форума провели дискуссию o важности адаптационных процессов для молодых сотрудников на предприятии, указав пути решения существующей проблемы и порекомендовав руководству компаний сменить взгляд на потенциал и перспективы молодежи.





Участники форума посетили мастер-класс Артема Королева, директора Благотворительного фонда «Надежная смена». Мероприятие было посвящено реализации молодежных инициатив, от зарождения идеи до воплощения ее в федеральный проект и главных критериях успеха, пишет «Росмолодежь».