Предприятие в Екатеринбурге задолжало сотрудникам 13 млн рублей

Против 42-летнего генерального директора одного из коммерческих предприятий Екатеринбурга возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.145.1 УК РФ «Полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев». В ходе следствия было установлено, что 90 сотрудникам с января по май 2017 года не выдавалась заработная плата.



Общая сумма задолженности составила 13 млн рублей, сообщает СУ СК России по Свердловской области. После возбуждения уголовного дела руководитель предприятия нашёл денежные средства для того, чтобы погасить долги по зарплате перед сотрудниками в полном объёме.



На данный момент против подозреваемого ведутся следственные действия для установления причин, из-за которых заработная плата не была выдана вовремя.