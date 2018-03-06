Путин: политики, профсоюзы и СМИ должны помогать рабочим в общении с руководством

В ходе диалога с участниками VI Всероссийского форма рабочей молодежи в Нижнем Тагиле президент России Владимир Путин рассказал с помощью чего можно усилить диалог между рабочими, их руководством и властью.

Выступая на форуме, глава государства ответил на вопрос о том, с помощью каких общественных инструментов можно повысить эффективность диалога между начальством и подчиненными.

Я педагог по ораторскому искусству в российском профсоюзе промышленности, который насчитывает 1,5 миллиона человек. У меня вопрос следующий: какими инструментами можно повысить эффективность диалога между работником, руководством и властью? Может через лидеров профсоюза, юристов? Какие еще инструменты мы упускаем из виду?, -- спросила Анастасия Морозова из Екатеринбурга.

В ответ президент заявил, что диалог необходимо выстраивать при помощи профессионалов и подкованных людей.