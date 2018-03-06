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Новости Нижнего Тагила

Путин: политики, профсоюзы и СМИ должны помогать рабочим в общении с руководством

6 марта 2018, 23:50Добавить новость
Нижний Тагил,Путин,УВЗ,Форум молодежи,профсоюз,политические партии,президент

В ходе диалога с участниками VI Всероссийского форма рабочей молодежи в Нижнем Тагиле президент России Владимир Путин рассказал с помощью чего можно усилить диалог между рабочими, их руководством и властью.

Выступая на форуме, глава государства ответил на вопрос о том, с помощью каких общественных инструментов можно повысить эффективность диалога между начальством и подчиненными.

 

Я педагог по ораторскому искусству в российском профсоюзе промышленности, который насчитывает 1,5 миллиона человек. У меня вопрос следующий: какими инструментами можно повысить эффективность диалога между работником, руководством и властью? Может через лидеров профсоюза, юристов? Какие еще инструменты мы упускаем из виду?, -- спросила Анастасия Морозова из Екатеринбурга.

 

В ответ президент заявил, что диалог необходимо выстраивать при помощи профессионалов и подкованных людей.

 

В текущей деятельности профсоюз должен этим заниматься превыше всего, это их миссия – защищать интересы рабочих в широком смысле этого слова. Не просто требовать повышения заработной платы. Главное, чтобы в профсоюзе были грамотные подкованные люди, понимающие возможности предприятия. И, исходя из реалий, ставили вопрос о повышении зарплаты, решении социальных вопросов, улучшении условий. Когда это начнут делать на профессиональной основе, вот тогда результат получится достойный, -- отметил Путин.

 

Также глава государства подчеркнул, что диалогу в обществе должны способствовать политические партии и СМИ.


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