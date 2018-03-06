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Новости Нижнего Тагила

Владимир Путин: «Преобразование России начинается с подготовки кадров»

6 марта 2018, 18:20Добавить новость
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На форуме в Нижнем Тагиле президент РФ отметил, что все преобразование страны зависит от подготовки новых кадров. Большую роль в развитии России, как считает Путин, играют рабочие и инженерные профессии.

В ходе форума президент обратил внимание на то, что в условиях обновляющейся экономики, а также с внедрением новых технологий России нужны новые кадры. В том числе инженеры и рабочие профессии с подготовкой в высших учебных заведениях.

Нам нужны те, кто понимает, что такое современное производство, как оно устроено, нужны те, кто понимает, что такое программирование и робототехника. Это сложный вид деятельности, но если им не овладеть, нам не решить серьезных вопросов, которые стоят перед нашей страной, -- отметил Путин.

 

Президент также обратил внимание на то, что разработанные виды вооружений – это результат деятельности ученых, конструкторов и инженеров, талантливых рабочих. По словам Путина, они из года в год эффективно выполняют свою работу, принося стране выдающиеся результаты.

Во все периоды бурного развития нашей страны все революционные преобразования начинались с подготовки кадров. Так было и в петровские времена, когда по инициативе Петра великого начинали создаваться специальные школы: навигации, артиллерийского дела, медицины. В конце 19 века все повторилось – бурное развитие, индустриализация страны. В 30-е годы опять вернулись к этому, и сейчас мы на той же стадии развития. Нам нужны люди с новыми знаниями, новыми подходами, кто хочет ответить на этот вызов и готов к этому стремиться, a значит мы обязательно получим результат, -- пояснил Владимир Владимирович.


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