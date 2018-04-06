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Новости Нижнего Тагила

113 млн рублей выделено на благоустройство парка «Народный» в Нижнем Тагиле

6 апреля 2018, 07:30Добавить новость
бюджет,город,деньги,дети,Нижний Тагил,Россия,Свердловская область,строительство,экономика,госзакупки,парк Народный,благоустройство
На благоустройство Нижнего Тагила, возведение детских, спортивных и игровых площадок будет выделено 113 миллионов рублей. Постановление о закупке оборудования было размещено на официальном сайте города.

Согласно информации из постановления, детские игровые площадки будут размещены в парке «Народный», который возвели в пойме реки Тагил.

Победитель конкурса, согласно техзаданию, выполнит работы за 40 месяцев. В 2018 году на установку сооружений будет потрачено 20 миллионов рублей. Речь идёт о завершении возведения первой очереди парка «Народный». Деньги на эти цели будут выделены из федерального, областного и городского бюджетов.

Напомним, парк «Народный» был выбран тагильчанами в голосовании за благоустройство города. Голоса отдавали в день выборов президента России. За общественный объект проголосовали 76 тысяч жителей города. Помимо него на победу претендовали сквер «Пионерский» и ТОС «Пограничный».

 
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