113 млн рублей выделено на благоустройство парка «Народный» в Нижнем Тагиле

Согласно информации из постановления, детские игровые площадки будут размещены в парке «Народный», который возвели в пойме реки Тагил.



Победитель конкурса, согласно техзаданию, выполнит работы за 40 месяцев. В 2018 году на установку сооружений будет потрачено 20 миллионов рублей. Речь идёт о завершении возведения первой очереди парка «Народный». Деньги на эти цели будут выделены из федерального, областного и городского бюджетов.



Напомним, парк «Народный» был выбран тагильчанами в голосовании за благоустройство города. Голоса отдавали в день выборов президента России. За общественный объект проголосовали 76 тысяч жителей города. Помимо него на победу претендовали сквер «Пионерский» и ТОС «Пограничный».