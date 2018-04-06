77 новых общепитов открыты в Нижнем Тагиле в 2017 году

Проблемы сферы, а также вопросы развития накануне обсудили в мэрии Нижнего Тагила. В обсуждении приняли участие руководители управлений администрации города и 75 начальников предприятий общепита.



В первую очередь, участникам совещания рассказали о требованиях к организации деятельности в системе контроля ФГИС «Меркурий». Такой контроль призван отслеживать фальсификат и контрабанду.



В первом квартале 2018 года в Нижнем Тагиле были открыты 39 новых предприятий потребительского рынка, 10 из которых принадлежат сфере общественного питания. В последние годы активно появляются пекарни, предприятия быстрого питания и пиццерии.



Участники совещания пришли к выводу, что нужно регулярно повышать уровень обслуживания, а также следить за фасадами заведений и прилегающей территорией. Так, принято решение организовать субботники в преддверии майских праздников, рассказали в мэрии Нижнего Тагила.