Бизнесмен из Екатеринбурга на 10 лет лишился свободы за незаконные валютные операции

Директор одного из коммерческих предприятий Екатеринбурга признан виновным в совершении незаконных операций с валютой. Уголовное дело велось на протяжении 2 лет.

С июля по декабрь 2013 года руководитель одного их коммерческих предприятий Екатеринбурга при помощи расчетного счета своего предприятия, открытого в одном из финансовых учреждений, предоставил туда документы, содержащие заведомо недостоверные сведения, на перечисление денег.



Расследование уголовного дела началось в июне 2016 года, и на протяжении двух лет следствие разыскивало потерпевших от действий свердловского предпринимателя.



