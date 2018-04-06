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Новости Нижнего Тагила

Бизнесмен из Екатеринбурга на 10 лет лишился свободы за незаконные валютные операции

6 апреля 2018, 06:35Добавить новость
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Директор одного из коммерческих предприятий Екатеринбурга признан виновным в совершении незаконных операций с валютой. Уголовное дело велось на протяжении 2 лет.

С июля по декабрь 2013 года руководитель одного их коммерческих предприятий Екатеринбурга при помощи расчетного счета своего предприятия, открытого в одном из финансовых учреждений, предоставил туда документы, содержащие заведомо недостоверные сведения, на перечисление денег.

Расследование уголовного дела началось в июне 2016 года, и на протяжении двух лет следствие разыскивало потерпевших от действий свердловского предпринимателя.

За совершенное преступление суд отправил его в исправительную колонию общего режима на 10 лет. Кроме того, бизнесмен оштрафован на сумму 900 тыс. рублей, -- отметил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых.

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