56 миллионов рублей выделены на создание детских технопарков в Свердловской области

56 миллионов рублей получит Свердловская область из федерального бюджета для создания детских технопарков «Кванториум». Еще 27,5 миллионов рублей будут выделены из региональной казны.

Технопарки будут созданы на базе Дворца молодежи и Детской железной дороги, рассказал министр общего и профессионального образования Свердловской области Юрий Биктуганов.





В регионе уделяется особое внимание поиску и обучению молодых талантов, сообщает «ЕТВ». Не менее 75% детей планируется привлечь к участию в дополнительных общеобразовательных программах.