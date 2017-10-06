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Новости Нижнего Тагила

41 540 жителей России смогут подать заявление о банкротстве через МФЦ

6 октября 2017, 22:05Добавить новость
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Только 1% потенциальных физических банкротов смогут подать заявление о финансовой несостоятельности через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.

Инициатива Роспотребнадзора и Минфина РФ позволит подавать заявления о физическом банкротстве посредством МФЦ. Но воспользоваться нововведением смогут лишь 41 540 жителей России, что составляет примерно 1% от всего количества потенциальных банкротов.

Упрощенным способом подачи заявления смогут воспользоваться только те граждане, чья задолженность не превышает 700 тыс рублей, сообщают «Известия». К начале реализации инициативы планируется ввести дополнительные требования к подаче заявлений через МФЦ.

Всего россияне, которые могут признать себя банкротами задолжали банкам 29 млрд рублей. Признать физическое банкротство суд сможет при сумме долга свыше 500 тыс рублей.

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