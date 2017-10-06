Продукты питания в Свердловской области подорожали за год на 2,7%

Статистика показывает, что инфляция в Свердловской области с начала 2017 года составила 1,3%, а дефляция – 0,3%. При этом за прошедший сентябрь средняя цена продовольственных товаров упала на 0,5%.





Непродовольственные товары, при сравнении с августом 2017 года, не выросли в цене, а с января 2017 года рост их стоимости составил 1,9%.



С сентября 2016 года рост цены на продукты питания составил 2,7%. Непродовольственные товары за год подорожали на 3%, цена на спиртные напитки выросла на 6,2%, сообщает «Урал Бизнес Консалтинг».