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Новости Нижнего Тагила

Екатеринбург может лишиться своих хрущевок

6 декабря 2017, 16:00Добавить новость
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Снос хрущевок в Екатеринбурге поможет избежать кризиса в строительной индустрии.

Как пишет УралИнформБюро, темпы строительства в уральской столице в последние годы опережают спрос на жилье. Преобладание предложения зафиксировано и на вторичном рынке недвижимости.

Решением данной проблемы специалисты считают вывод из жилого фонда домов, построенных в 50-60-е годы прошлого века. Снос хрущевок, по мнению экспертов, должен спасти строительную отрасль от кризиса предложения.

Для реализации данной программы, по мнению специалистов по недвижимости, может потребоваться около 15 миллиардов рублей, которые Свердловская область пока не готова выделить. Поэтому идея ликвидации хрущевок, реализуемая в Москве, не была поддержана Минстроем для регионов в апреле 2017 года.

 
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