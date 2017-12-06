Иностранные инвесторы вложили в банковский сектор России 2,5 трлн. рублей

Стабильность и крупные инфраструктурные проекты в РФ привлекают зарубежные инвестиции. Иностранцы активно вкладывают капитал в банковский сектор России, сообщают «Известия».



Несмотря на то, что количество банков с иностранными акционерами уменьшилось на треть, совокупный капитал увеличился. Инвесторы вложили в банковский сектор России 2,5 трлн. рублей.



Кроме того, в Россию за последнее время пришли несколько иностранных банков, в большинстве своём азиатские.