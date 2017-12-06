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Новости Нижнего Тагила

Иностранные инвесторы вложили в банковский сектор России 2,5 трлн. рублей

6 декабря 2017, 23:05Добавить новость
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Несмотря на экономические санкции, введённые западными странами против России, инвестиции иностранного капитала в российский банковский сектор растут.

Стабильность и крупные инфраструктурные проекты в РФ привлекают зарубежные инвестиции. Иностранцы активно вкладывают капитал в банковский сектор России, сообщают «Известия».

Несмотря на то, что количество банков с иностранными акционерами уменьшилось на треть, совокупный капитал увеличился. Инвесторы вложили в банковский сектор России 2,5 трлн. рублей.

Кроме того, в Россию за последнее время пришли несколько иностранных банков, в большинстве своём азиатские.

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