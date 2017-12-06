Криптовалюты в России попадут под контроль саморегулируемой организации

Представители МВД, ФСБ, Минфина, Минэкономразвития и других ведомств выступили за поручение контроля над криптовалютами саморегулируемой отраслевой организации.



В качестве такой организации может выступить Российская ассоциация криптовалют и блокчейна, руководителем которой является советник президента Герман Клименко, передают «Известия».



Перед тем как передать ассоциации контролирующие функции специалисты предложили принять закон, в котором должны содержаться понятия криптовалюты, блокчейна и ICO. Закон должен быть рамочным, чтобы позволить рынку нормально и спокойно работать, считают эксперты.