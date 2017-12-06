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Новости Нижнего Тагила

Криптовалюты в России попадут под контроль саморегулируемой организации

6 декабря 2017, 22:05Добавить новость
деньги,закон,Россия,чиновники,экономика,биткоины,контроль,финансы
Экспертный совет при комитете Госдумы по финансам предложил поручить контроль над криптовалютами саморегулируемой отраслевой организации.

Представители МВД, ФСБ, Минфина, Минэкономразвития и других ведомств выступили за поручение контроля над криптовалютами саморегулируемой отраслевой организации.

В качестве такой организации может выступить Российская ассоциация криптовалют и блокчейна, руководителем которой является советник президента Герман Клименко, передают «Известия».

Перед тем как передать ассоциации контролирующие функции специалисты предложили принять закон, в котором должны содержаться понятия криптовалюты, блокчейна и ICO. Закон должен быть рамочным, чтобы позволить рынку нормально и спокойно работать, считают эксперты.

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