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Новости Нижнего Тагила

Свыше 70% бюджета Свердловской области на 2018 год пойдёт на социальные нужды

6 декабря 2017, 09:30Добавить новость
бюджет,город,деньги,Екатеринбург,Свердловская область,экономика,ЧМ-2018
В Свердловской области приняли бюджет на будущий год. Доходы составят 213,7 млрд рублей, а расходы - 225,3 млрд рублей.

Кроме того, был принят плановый бюджет на 2019-2020 годы.

Сообщается, что свыше 70% средств пойдет на социальные нужды.

В планах правительства провести 4-процентную индексацию выплат для всех свердловчан-льготников.

В правительстве отметили, что после ЧМ-2018 все обновленные площадки и инфраструктура останется в регионе. В бюджете заложены средства на содержания трёх полей для тренировок.

Отдельно будет финансироваться безопасность зоны для болельщиков в парке Маяковского, передает Российская газета.

 
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