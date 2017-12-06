Свыше 70% бюджета Свердловской области на 2018 год пойдёт на социальные нужды

Кроме того, был принят плановый бюджет на 2019-2020 годы.



Сообщается, что свыше 70% средств пойдет на социальные нужды.





В планах правительства провести 4-процентную индексацию выплат для всех свердловчан-льготников.





В правительстве отметили, что после ЧМ-2018 все обновленные площадки и инфраструктура останется в регионе. В бюджете заложены средства на содержания трёх полей для тренировок.



Отдельно будет финансироваться безопасность зоны для болельщиков в парке Маяковского, передает Российская газета.