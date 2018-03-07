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Новости Нижнего Тагила

40 тысяч рабочих мест будут созданы в моногородах Свердловской области

7 марта 2018, 08:00Добавить новость
город,Екатеринбург,работа,Свердловская область,экономика,моногорода,рабочие места
По итогам 2017 года в свердловских моногородах было создано 32 600 рабочих мест. Планируется привлечение к работе еще 40 000 человек.

Детали программы «Комплексное развитие моногородов» и её реализацию обсудили накануне в столице Урала на встрече руководителя проекта Ирины Макеевой и представителей органов государственной власти и муниципалитетов.

В 2017 году в Свердловской области появилось 32,6 тысяч рабочих мест. Этот показатель выше установленного в 2,2 раза. Объем инвестиций, привлечённых предприятиями и организациями в бюджет моногородов, составил 119,4 миллиардов рублей.

Планируется создание еще 40 тысяч мест для работы, которые привлекут еще 170 миллиардов рублей. Программа подразумевает подключение медучреждений к областной медицинской информационной системе. Кроме того, планируется благоустройство дворов, возведение и ремонт инженерных сетей в городах, а также организация мастер-классов по футболу, пишет «Правда-УрФО».

 
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