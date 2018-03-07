40 тысяч рабочих мест будут созданы в моногородах Свердловской области

Детали программы «Комплексное развитие моногородов» и её реализацию обсудили накануне в столице Урала на встрече руководителя проекта Ирины Макеевой и представителей органов государственной власти и муниципалитетов.



В 2017 году в Свердловской области появилось 32,6 тысяч рабочих мест. Этот показатель выше установленного в 2,2 раза. Объем инвестиций, привлечённых предприятиями и организациями в бюджет моногородов, составил 119,4 миллиардов рублей.



Планируется создание еще 40 тысяч мест для работы, которые привлекут еще 170 миллиардов рублей. Программа подразумевает подключение медучреждений к областной медицинской информационной системе. Кроме того, планируется благоустройство дворов, возведение и ремонт инженерных сетей в городах, а также организация мастер-классов по футболу, пишет «Правда-УрФО».