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Новости Нижнего Тагила

Предприятие в Кушве задолжало 146 сотрудникам 3 млн 600 тыс. рублей

7 марта 2018, 00:50Добавить новость
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С апреля по июнь 2017 года директор коммерческой организации в Кушве не выдавал сотрудникам заработной платы. Устав ждать, работники обратились в правоохранительные органы.

Против директора одной из коммерческих организаций Кушвы было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.145.1 УК РФ «Полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев».

Следствие установило, что с апреля по июнь 2017 года 146 сотрудников не получали денежных средств. Общая сумма задолженности составила 3 млн 600 тыс. рублей, сообщает СУ СК России по Свердловской области.


После возбуждения дела руководитель сумел найти денежные средства для того, чтобы погасить задолженность перед сотрудниками, и признал себя виновным. По итогам разбирательства суд назначил директору штраф  в размере 20 тыс. рублей.

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