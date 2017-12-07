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Новости Нижнего Тагила

100 триллионов рублей составит объем экономики России в 2019 году

7 декабря 2017, 11:15Добавить новость
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Экономический рост прогнозируется в России в 2018-2020 годах за счет промышленности, инвестиций и строительства.

В 2019 году объем российской экономики может достигнуть 100 триллионов рублей. Макропрогноз, составленный Минэкономразвития на 2018-2020 годы, включает в себя ожидание экономического роста в 2,2%.

По данным «Известий», одним из двигателей в этом направлении считается строительная отрасль. Так,
субсидирование процентной ставки по ипотеке для молодых семей с 2 или 3 детьми должно способствовать увеличению темпов жилищного строительства. Программа субсидирования начнет работать с 2018 года.

Росту инвестиций в экономику России поможет программа льготного кредитования для малого и среднего бизнеса, а также так называемая «инфраструктурная ипотека», которая должна привлечь инвесторов в строительство инфраструктуры и сократить расходы государственного бюджета в этой сфере.

Специалисты прогнозируют также экономический рост в обрабатывающей промышленности за счет политики импортозамещения и в сельском хозяйстве.

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