Нелегальные свердловские хостелы не смогут работать во время ЧМ-2018

Хостелы и гостиницы Екатеринбурга будут подвергнуты серьезной проверке, чтобы принимать гостей в период проведения Чемпионата мира по футболу-2018.

Проверку на всех уровнях готовят чиновники Екатеринбурга для хостелов и гостиниц города.



По информации Ura.ru, чтобы получить право работать в период ЧМ-2018, хостелы должна проверить специальная комиссия из ФСБ и Росгвардии. Обязательными требованиями безопасности, предъявляемыми к хостелам, стали меры по антитеррористической защите: видеонаблюдение, экстренные кнопки вызова, системы пожарной безопасности и охранное освещение.



В екатеринбургских хостелах уже начались проверки Роспотребнадзора. Затем инспекцию проведет администрация уральской столицы, она проверит их общую готовность.



На данный момент только 38 из 68 хостелов Екатеринбурга получили соответствующую категорию допуска. Работа хостелов, не получивших разрешения, будет невозможна.



Ранее стало известно о том, что пропавший школьник из Нижнего Тагила 2 недели нелегально проживал в одном из хостелов Екатеринбурга.