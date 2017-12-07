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Новости Нижнего Тагила

Россияне стали чаще продавать иностранную валюту и больше доверять рублю

7 декабря 2017, 10:30Добавить новость
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Во второй половине 2017 года в России зафиксирован рост продажи валюты, при этом покупка долларов и евро снижается.

Как пишут «Известия», россияне перестали покупать иностранную валюту. По оценкам специалистов ЦБ РФ, спрос на доллары упал в сентябре после завершения сезона отпусков. Однако эксперты считают эту причину не единственной.

Аналитики заключают, что рубль в последний год укрепился благодаря устоявшимся ценам на нефть и повышением иностранного инвестиционного интереса к российской экономике. Заметное укрепление национальной валюты вселяет в россиян уверенность в рублевых вложениях.

Некоторые специалисты все же прогнозируют небольшой рост спроса на доллары и евро в преддверии новогодних праздников, но уточняют, что курс доллара не должен повыситься больше чем на 4 рубля.

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