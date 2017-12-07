-4
Свердловская область
Нижний Тагил
-4
ночь: -5
утро: -6
Погода в Нижнем Тагиле на неделю
USD 59.29 + 0.36
EUR 69.93 + 0.22
Новости Нижнего Тагила

Сотрудница одного из банков Асбеста украла с места работы 20 миллионов рублей

7 декабря 2017, 22:05Добавить новость
банк,деньги,мошенничество,Свердловская область,суд,уголовное дело,экономика,Асбест,вексель,сотрудница
В Асбесте перед судом предстала сотрудница местного банка, которую признали виновной в мошенничестве на сумму 20 млн. рублей. Именно столько похитила женщина из того банка, где работала.

На протяжении 3 лет, с 2010 по 2013 год, сотрудница банка в Асбесте совершала липовые обмены обычных векселей на процентные. Вместо того чтобы регистрировать принятые у организации векселя, сотрудница оставляла их у себя.

Когда директор организации в 2016 году захотел обналичить все векселя, оказалось, что ни денег, ни денежных документов в банке нет. Около 20 млн. рублей бесследно исчезли.

Служба собственной безопасности провела расследование, по результатам которого передала материалы в полицию для задержания.

В ходе следственных действий подозреваемая созналась сыщикам в содеянном. Суд признал её виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, -- рассказал полковник Валерий Горелых.


По приговору суда женщине назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы в колонии общего режима, передаёт ГУ МВД России по Свердловской области.

© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересные происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , , , , ,

Читайте также:

Похищавший деньги с банковских карт мошенник предстанет перед судом в Екатеринбурге
20 ноября, 23:35
0 0
Менеджер банка в Нижнем Тагиле похитила у клиентов 572 300 рублей
28 сентября, 23:40
0 2
Задолжавшему рабочим 3 млн руководителю предприятий в Серове грозит лишение свободы
28 ноября, 11:00
0 0

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 78
Подписаться на новости