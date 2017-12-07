Сотрудница одного из банков Асбеста украла с места работы 20 миллионов рублей

На протяжении 3 лет, с 2010 по 2013 год, сотрудница банка в Асбесте совершала липовые обмены обычных векселей на процентные. Вместо того чтобы регистрировать принятые у организации векселя, сотрудница оставляла их у себя.



Когда директор организации в 2016 году захотел обналичить все векселя, оказалось, что ни денег, ни денежных документов в банке нет. Около 20 млн. рублей бесследно исчезли.



Служба собственной безопасности провела расследование, по результатам которого передала материалы в полицию для задержания.





В ходе следственных действий подозреваемая созналась сыщикам в содеянном. Суд признал её виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, -- рассказал полковник Валерий Горелых.



По приговору суда женщине назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы в колонии общего режима, передаёт ГУ МВД России по Свердловской области.