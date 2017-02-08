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Новости Нижнего Тагила

2,8 млн. руб. выделено из бюджета области на погашение кредита за Екатеринбург-ЭКСПО

8 декабря 2017, 08:00Добавить новость
банк,бюджет,город,деньги,Екатеринбург,Свердловская область,экономика,кредит,депутаты,законодательное собрание
В Законодательном собрании Свердловской области 7 декабря обсудили выделение дополнительных средств в рамках бюджета на 2018 год.

О перераспределении денежных средств рассказала Людмила Бабушкина, председатель ЗакСо. 

Были приняты некоторые изменения. Так, ещё 2,8 млн. рублей пойдут на погашение кредита для строительства центра «Екатеринбург-ЭКСПО», передает Ura.ru.

 

За счёт изменения бюджета возможна экономия средств областной казны. Предложение должно быть одобрено депутатами ЗакСо. Интересно, что по плану еще одно собрание состоится в конце декабря. Этот факт вызвал недовольство депутатов, поскольку срываются их новогодние каникулы.

 
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