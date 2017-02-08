2,8 млн. руб. выделено из бюджета области на погашение кредита за Екатеринбург-ЭКСПО

О перераспределении денежных средств рассказала Людмила Бабушкина, председатель ЗакСо.



Были приняты некоторые изменения. Так, ещё 2,8 млн. рублей пойдут на погашение кредита для строительства центра «Екатеринбург-ЭКСПО», передает Ura.ru.

За счёт изменения бюджета возможна экономия средств областной казны. Предложение должно быть одобрено депутатами ЗакСо. Интересно, что по плану еще одно собрание состоится в конце декабря. Этот факт вызвал недовольство депутатов, поскольку срываются их новогодние каникулы.