Подпись 80-летней тагильчанки в жалобе на ООО «Вода-Воз» оказалась поддельной (ФОТО)

Якобы коллективная жалоба против предпринимателя из Нижнего Тагила оказалась подложной. Под обвинением в несоблюдении санитарных норм значились подпись и фамилия 80-летней тагильчанки. Пенсионерка рассказала TagilCity.ru, что эту бумагу она увидела впервые - когда ее пригласили в полицию.

своей жалобе неизвестные жители Нижнего Тагила якобы высказали сомнение по поводу источника питьевой воды, который указан на автоматах.



В заявлении от жителей Дзержинского района на деятельность компании «Вода-Воз» в качестве представителя коллектива была указана гражданка Ш. 1939 года рождения. Однако в ходе проверки выяснилось, что 80-летняя жительница Нижнего Тагила не писала никакую жалобу на деятельность компании «Вода-Воз». Об этом она рассказала в объяснительной отделу полиции №16.

Относительно заявления представленного на обозрение, которое датированное в КУСП №4682 от 07.03.2017 ОП №16 МУ МВД России «Нижнетагильское» на имя начальнику полиции Абдулкадырова А.И. поясняю, что данное заявление я вижу впервые, т.к. я не знаю, кто именно подписывался напротив моей фамилии, более того, еще указали номер моего телефона 8 *** *** 4538. Фамилии, указанные в заявлении, я не знаю. В ОП №16 заявления я не подавала.

Редакция TagilCity.ru связалась с пенсионеркой. Тагильчанка рассказала журналисту, что ей звонили из прокуратуры и из полиции, приезжали домой, сверяли почерк и «фотографировали» паспорт.

Я ничего не писала. Как я попала в эту жалобу - не понимаю. Кому это нужно было? Мне позвонили с полиции, с городской прокуратуры, потом с Дзержинской прокуратуры. Спрашивали где я проживаю, рассказали о заявлении, потом приехали из прокуратуры, фотографировали мой паспорт, я писала что-то от руки. И почерк не сошелся. Несколько раз меня выпрашивали и несколько раз я что-то писала им. Потом отстали от меня. А так, конечно, это беспокойство. Звонили, вызывали, приезжали, -- поделилась тагильчанка Ш.

Доследственная проверка полиции Нижнего Тагила выявила, что состава преступления, о котором шла речь в фиктивной жалобе с подделанной подписью, нет. Руководитель фирмы «Вода-Воз» Юрий Бирючев предоставил правоохранителям все необходимые документы и в возбуждении дела по этому заявлению было отказано.





Мы в рамках доследственной проверки получили подтверждающие документы о том, что вода поставляется в предприятие из Верхней Салды, фактов, которые давали бы повод к возбуждению уголовного дела, то есть состава преступления - не было", -- пояснили журналисту TagilCity.ru в пресс-службе УВД Нижнего Тагила.

Когда полиция Нижнего Тагила не выявила нарушений в работе компании «Вода-Воз», а подпись основного подателя жалобы - 80-летней пенсионерки Ш. - оказалась поддельной, проверку в отношении фирмы, реализующую питьевую воду в Нижнем Тагиле продолжила прокуратура Дзержинского района. Почему никто не стал проверять достоверность жалобы, редакция TagilCity.ru поинтересовалась у полиции и прокуратуры.

К нам поступила жалоба. В жалобе жители подозревали предпринимателя в обмане: в том, что информации на киосках-автоматах с водой не соответствует действительности. Мы проверили этот факт. Предприниматель предоставил все необходимые документы. Нарушений мы не обнаружили. Мы не проверяем сами жалобы в таких делах. Это не диплом, где подделка подписи что-то значит. К нам ежедневно поступает множество жалоб. Вы представляете, если каждую проверять, настоящая она или нет? Мы проверили по данной жалобе компанию, преступлений не обнаружено - всё, -- прокомментировали в пресс-службе УВД Нижнего Тагила.

На объяснительной, которую Ш. написала в отделении полиции, стоит печать помощника прокурора Артура Штира. Он сообщил, что проверка подлинности заявления с подложной подписью не входит в его компетенцию.

Нам прислали материал доследственной проверки с постановлением. Я по этому материалу проводил проверку, запрашивал у директора «Вода-Воз» документы и мы принимали решения. Но это касалось только деятельности «Вода-Воз», а проверка проводилась ОБЭПОМ, по-моему, я точно не помню. И это объяснение брали их сотрудники скорее всего. По поводу подделывания подписи к нам в прокуратуру никто не обращался. Если только в полицию. В мою компетенцию это не входит. Моя проверка заключалась в соблюдении санитарно-эпидемиологических норм. Там вопросы наверное больше к ОБЭП, -- рассказал помощник прокурора Штир А.В.



Директор компании Юрий Бирючев поделился своими предположениями, почему прокуратура продолжила проверку в отношении его фирмы несмотря на то, что жалоба оказалась подложной.



По словам руководителя сети киосков-автоматов, в начале 2017 года компания приобрела дополнительно 20 киосков и это могло стать поводом для недовольства конкурентов.





Я думаю, все эти проверки - это давление со стороны конкурентов. Мы приобрели еще 20 киосков в начале года. После этого сразу начались проверки. Я занял достаточно серьезные позиции на рынке питьевой воды, -- сообщил TagilCity.ru директор «Вода-Воз» Юрий Бирючев.

В июне 2017 года компания «Вода-Воз» заключила договор с Центром гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Нижний Тагил о ежеквартальной проверке воды на соответствие нормам СанПин. В последнем квартале 2017 года лаборатория исследовала воду из 40 киосков «Вода-Воз». Вода, реализуемая данной фирмой соответствует нормам СанПин – таково заключение специалистов.

В свете последних событий, жители Нижнего Тагила готовы отстаивать киоски с водой на приеме у Сергея Носова. По словам инвалидов, компании «Вода-Воз» - это единственная в Нижнем Тагиле организация, которая предоставляет им питьевую воду даром.

В течение последних лет жалобы на качество питьевой воды в Нижнем Тагиле растут: горожанам не всегда нравится вода, которая течет из кранов. Поэтому в городе активно развивается бизнес по реализации воды из источников. Каждые из них предоставляют данные о качестве воды, подтверждая это документами. Однако желая самостоятельно проверить, какую воду пьют тагильчане, в сентябре 2017 года редакция TagilCity.ru сдала на проверку качества 8 проб питьевой воды, взятых из разных источников в Нижнем Тагиле. Среди образцов были различные марки воды, в том числе из киосков «АкваСервис» и «Вода-Воз». Результаты проверки показали, что по всем показателям все образцы проверенные воды соответствуют нормам СанПин.